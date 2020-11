Le prix de l'excellent Samsung Galaxy Note 10 est en chute libre ce jeudi

Avant de passer aux caractéristiques, il faut savoir que le Galaxy Note 10 concerné par la promotion est disponible en un seul coloris : le noir.



Le smartphone de la marque Samsung qui est fourni avec un stylet S-Pen est doté d'un écran Infinity-O Dynamic AMOLED bord à bord de 6,3 pouces (définition de 2280 x 1080 pixels), d'un processeur Exynos 9825, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go et d'une batterie de 3500 mAh compatible charge rapide. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android.



La partie photo est composée d'un triple capteur photo (16 MP + 12 MP + 12 MP) et d'un capteur secondaire de 10 MP.