Amazon casse le prix du HP Chromebook x360 pour le Black Friday

Il existe pas mal de points de communs concernant les deux Chromebooks de la marque HP. Convertibles et tactiles, les deux laptops embarquent un écran de 14 pouces, une mémoire vive de 4 Go de RAM, un clavier de type AZERTY, un espace de stockage de 64 Go en eMMC et bien évidemment le système d'exploitation Chrome OS.

Concernant les principales différences, le HP Chromebook x360 14a-ca0000sf est considéré comme un PC portable avec un écran en HD d'une résolution de 1366 x 768 pixels. Il dispose d'un processeur Intel Celeron et d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 13h15. Quant au HP Chromebook x360 14b-cb0000sf, cet ultraportable embarque un écran en Full HD d'une résolution de 1920 x 1080 pixels, un processeur Intel Pentium et une utilisation ne dépassant pas les 11h15.