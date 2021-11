Les Samsung Galaxy Buds+ sont encore à petit prix au lendemain du Black Friday Cdiscount

Les Galaxy Buds+ de Samsung sont de véritables petits bijoux pour écouter musique et contenu multimédia dans d'excellentes conditions. Au moment de leur sortie, vous pouviez les trouver aux alentours de 149,99€, prix de lancement. Et c'est là qu'interviennent Cdiscount et le Black Friday pour leur asséner un coup de massue financière en faisant chuter leur prix à 79,99€.

Et comme si cette réduction ne suffisait pas, il est possible de rajouter un code promo au moment du paiement pour économiser 10€ supplémentaires. Ce code : 10BUDSPLUS. Ne l'oubliez pas avant de valider le paiement, parce qu'à 69,99€ les Galaxy Buds+, on dépasse la bonne affaire.