Black Friday : Amazon brade ce pack Nintendo Switch, attention aux ruptures de stock !

La Nintendo Switch a surpris tout le monde, surtout après le demi-échec que fut la Wii U. Pourtant celle-ci posait les bases de la Switch, avec son écran déporté. Mais maintenant la nouvelle console de Nintendo est là et est un carton plein.

C'est une console hybride, dont la base se branche sur votre téléviseur afin de jouer avec soit une manette pro (vendue séparément) soit un joy-con ou les deux assemblés en une manette grâce à un support qui lui est inclus dans la boîte.

Et vous pouvez bien entendu retirer la partie avec l'écran du dock, qui va aller fonctionner sur batterie et vous permettre de continuer votre partie sans interruption en mode nomade. Vous pouvez emmener la console partout et jouer à vos jeux tout à fait normalement.

Le pack est fourni avec Mario Kart 8 Deluxe, la référence des courses arcades avec de nombreux personnages et circuits à arpenter seul ou entre amis pour plus de fun. Le tout à un tarif défiant toute concurrence, puisque rien que la console seule, à sa sortie, coûtait plus que les 267€ demandés aujourd'hui.