A moins de 90€, les écouteurs Jabra Elite 75t sont un vrai bon plan du Black Friday

Les Jabra Elite 75t sont d'excellents écouteurs intra auriculaires sans fil qui fonctionnent à la perfection grâce au Bluetooth 5.0. Ils possèdent la désormais quasi indispensable technologie de réduction de bruit active qui est venue révolutionner l'écoute nomade. Ces appareils true wireless permettent une écoute prolongée de 28 heures si vous utilisez leur étui de chargement. Ils peuvent se commander par la voix via l'assistant Google ou Siri et permettent bien entendu de passer facilement des appels.

Le son des Jabra Elite 75t est clair, d'une agréable puissance et est surtout très équilibré. Le but est en effet de coller à tous les styles de musique et toutes les utilisations pour que ces écouteurs soient les plus polyvalents possible. Afin de garantir le confort de tous les utilisateurs, peu importe leur morphologie, trois paires d'embouts Eargels (taille S, M et L) sont livrés avec les Jabra Elite 75t. Leur coloris noir et gris et leur design sobre mais représentatif de la marque en font des accessoires modernes et élégants.