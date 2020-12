Cyber monday : Top 6 périphériques Logitech à prix cassé sur Amazon

Pour de la bureautique plus avancée, Logitech a également conçu la MX Anywhere 2S. Cette souris sans fil est prévue pour une utilisation nomade. C'est pourquoi, via le Bluetooth, elle est capable de se connecter jusqu'à trois appareils dispositifs différents. Et pour basculer de l'un à l'autre, un clic suffit.

L'appareil est également pourvue d'une batterie pouvant tenir 40 jours avec 4 minutes de charge, et d'un capteur optique Darkfield répondant aux besoins de tous les jours. La sensibilité de ce dernier peut grimper jusqu'à 1000 DPI.

Et pendant le Cyber Monday, la MX Anywhere 2S est réduite de plus de 50% : avec un prix conseillé de 79,99 €, elle est disponible actuellement sur Amazon à 36,99 €.