La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S à prix Black Friday

Dévoilée en juillet 2020, la Xiaomi Mi Electric Scooter 1S est une trottinette qui est facilement pliable en trois secondes seulement.

En ce qui concerne ses points forts, elle respecte la limitation avec une vitesse maximale affichée à 25 km/h. Pour l'autonomie, Xiaomi annonce 30 km grâce à la batterie de 7650 mAh.

La trottinette pèse 12,5 kg et est équipée d'un double système de freinage, d'amortisseurs, de pneus antidérapants de 8,5 pouces et d'un régulateur de vitesse. À propos de la vitesse, on retrouve trois modes : un mode piéton jusqu’à 5 km/h, un mode standard jusqu’à 20 km/h et un mode sport jusqu’à 25 km/h. Pour basculer entre les modes, il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation.