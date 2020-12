Profitez du Black Friday pour offrir un clavier gamer RGB Aukey à prix cassé

Pour moins de 32 €, vous allez pouvoir profiter d’un clavier spécial gaming doté d’un rétroéclairage RGB. Ce clavier mécanique dispose de 104 touches et de 7 préréglages de couleurs ainsi que de 12 préréglages de configuration d’éclairage.

Il est doté de la technologie N-Key Rollover avec effet anti-ghosting pour ne jamais louper une touche et réaliser les combinaisons de touches sans faille et sans erreur. De plus, il est réalisé avec un en acier et ABS doublement moulé pour une plus grande résistance à long terme.