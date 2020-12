Bon plan Noël : offrez ce casque gamer HyperX Cloud Alpha à très bon prix sur Amazon

De plus, l'aspect visuel n'est pas du tout le seul point fort du casque. Évidemment, le premier critère pour un tel objet se situe dans la qualité audio. Et dans ce domaine, l'HyperX Cloud Alpha est à la hauteur des attentes. Grâce à ses transducteurs à chambre double, il offre en effet un rendu détaillé, préservant des désagréables distorsions. Dans l'autre sens, votre voix sera également restituée fidèlement, via un micro amovible à réduction de bruit.

Par ailleurs, un soin particulier a été porté au confort lors de la conception du produit. Le cadre en aluminium comme les oreillettes rembourrées ont ainsi été pensées pour vous accompagner durant de nombreuses heures…