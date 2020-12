Notre sélection des aspirateurs robots aux meilleurs prix sur Amazon avant le Black Friday

Ce petit bijou high-tech est équipé d'un système DTdV (True Mapping) qui numérise et cartographie le logement pour que l'appareil effectue son nettoyage de façon la plus logique et donc la plus rapide et efficace possible. Il dispose d'un système de vidéo à la demande pour que vous ayez un contrôle total du nettoyage. L'Ecovacs Deebot Ozmo T8 aspire et lave même les zones les plus incrustées grâce à son système de vibrations ultra performant.