Bons plans de Noël : Top 5 des offres jeux vidéo à saisir chez Cdiscount

Terminons cette sélection en retrouvant la prenante histoire de Joel et Ellie, qui nous avait tous scotchés dans le premier opus de The Last of Us. On ne se laissera pas aller aux spoils, mais cette partie II vous réserve bien de nouvelles surprises.

Excellentissime jeu d'action/horreur pensé par le studio Naughty Dogs, The Last of Us : Part II propose sur PS4 un monde aussi terrifiant que sublime. Il nous immerge avec efficacité grâce à de nouveaux mécanismes de jeu et un gameplay extrêmement nerveux. Mais la principale force de cette digne suite reste son histoire, qui ne laissera personne indifférent.