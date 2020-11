Profitez de -35% sur cette chaise de bureau gaming avant le Black Friday sur Fnac

Avec une offre à -35 % sur cette chaise Alpha Omega Players ce sont pas moins de 60 euros qui pourront être économisés. L'équipement de gaming qui était précédemment vendu à 169,99 euros passe ainsi à seulement 109,99 euros.

Cette baisse de prix sera particulièrement appréciée de votre dos : grâce à cette chaise entièrement rembourrée vous recevrez un accueil à la fois ferme et moelleux, et pourrez passer des heures assis dans un confort absolu. Les accoudoirs réglables s'adaptent à votre corps et votre position de jeu favorite tout comme le dossier qui s'incline à 160°. Le siège est bien entendu pivotant à 360° et la hauteur d'assise est elle aussi personnalisable. Des coussins réglables viennent compléter le produit pour toujours plus de confort.

Que vous exploriez un jeu contemplatif pendant tout un après-midi ou que vous soyez pris dans une intense embuscade, vous pourrez régler votre siège Alpha Oméga Players pour qu'il réponde au mieux à votre position de jeu.