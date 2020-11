Bose lance son Black Friday et casse les prix sur les casques et barres de son

Proposé ici dans un coloris bleu de toute beauté, le QC35 II propose un son équilibré mais néanmoins dans les pas de la signature Bose, avec des basses généreuses et une rondeur générale dans la restitution audio. Il se connecte en Bluetooth ou en filaire à votre smartphone et offre une trentaine d'heures d'autonomie. La réduction de bruit reste l'une des meilleures du marché pour supprimer les sons environnants et profiter de votre musique de manière plus confortable.