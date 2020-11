Le nouvel Echo Dot avec l'ampoule connectée TP-Link Tapo à un prix digne du Black Friday

L'Echo Dot est un produit que nous connaissons tous très bien. Amazon a profité de cette fin d'année pour en proposer une toute nouvelle version avec un design sphérique très agréable à l'oeil qui permet en outre d'obtenir un son plus puissant et à 360° pour que la musique se propage dans l'ensemble de votre pièce.

Echo Dot 4 reste une enceinte connectée et vous propose donc en premier lieu de vous connecter à n'importe quel service de streaming, de radio ou encore à vos podcasts pour vous permettre d'écouter vos morceaux préférés en énonçant une simple commande vocale.

Grâce à Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, vous accédez à un grand nombre de services additionnels comme la météo, les actualités ou encore vos rappels et votre calendrier. Il suffit de demander et l'intelligence artificielle vous informe et répond à vos questions.