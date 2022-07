Faites vous plaisir à moindre coût avec ce casque gaming Turtle Beach !

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un casque gamer de Turtle Beach, une marque réputée, modèle Recon 200 Gen 2. La particularité de ce casque par rapport à la concurrence, c'est la présence d'un audio amplifié. Celui-ci est retransmis par des écouteurs 40mm et promet un son immersif et détaillé, qui vient magnifier les basses profondes.

La conception du Recon 200 Gen 2 lui propose de marier légèreté et confort d'utilisation, notamment grâce à un tissu respirant et des coussinets en mouse à mémoire de forme très doux. Idéal pour vous accompagner durant de longues sessions de jeu, même à l'occasion des plus fortes chaleurs.

Son micro rétractable n'est pas en reste, se montrant particulièrement efficace pour retransmettre votre voix sans capturer de sons extérieurs intempestifs. L'audio amplifié permet par ailleurs de régler le retour micro, un atout intéressant notamment pour les streamers. Les réglages du son et du micro peuvent être opérés en toute simplicité via des molettes à l'arrière de l'oreillette gauche.

Pour ne rien gâcher, le Turtle Beach Recon 200 Gen 2 se montre hautement compatible, puisqu'il peut être utilisé tant sur PC que sur les consoles PlayStation, Xbox ou encore Nintendo Switch. Casque sans fil oblige, il peut compter sur une solide autonome maximale de douze heures grâce à une en lithium-polymère.