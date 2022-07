Moins de 200€ pour un écran ? C'est possible pendant Prime Day !

Nous approchons de la fin de notre belle sélection et c'est encore une fois Dell qui marque les esprits avec son écran Dell S2721NX à 149,99 € au lieu de 235,24 €. Celui-ci vous permettra de profiter d'un affichage plus spacieux avec sa dalle 27 pouces toujours en Full HD. Le temps de réponse reste à 4ms et le taux d'actualisation à 75 Hz. Les couleurs conserveront toute leur explosivité et la partie gaming sera assurée par la fonction AMD FreeSync.

Nous sommes donc confrontés à une sorte d'itération un brin différente par rapport à l'exemplaire précédent. Le design général de cet écran est du plus bel effet avec son aspect plutôt moderne. Deux ports HDMI seront à votre portée pour pouvoir connecter plusieurs appareils en même temps. Il vous suffira ensuite de basculer facilement entre ces deux sources. C'est une offre de grande qualité.