Voici les 5 produits phares de ce Prime Day Amazon !

Équipé d'une dalle 100 Hz de 55 pouces compatible HDR10+, le produit profite de l'expertise de Samsung pour offrir un contraste ainsi qu'un niveau de profondeur et de couleur élevés pour afficher des teintes plus naturelles et plus réalistes. Le processeur met la qualité d'image à niveau quelle que soit la définition de la source pour toujours bénéficier de la meilleure expérience.