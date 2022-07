Amazon fracasse le prix de ce iRobot pour les Prime Day

Cette offre d'Amazon dans le cadre du Prime Day s'intéresse donc à un aspirateur robot d'iRobot, une marque d'excellente réputation dans le domaine, modèle Roomba I3552.

Si vous avez assez de passer l'aspirateur, cet appareil devrait vous changer la vie. Il assure en effet un nettoyage efficace, piégeant 99% des allergènes et peut stocker jusqu'à 60 jours de saleté dans un compartiment sans air. Grâce à ses deux brosses anti-emmêlement multi-surfaces, il peut nettoyer efficacement n'importe quelle surface de manière particulièrement efficace.

Pour assurer ses missions, il peut compter sur une navigation intelligente lui permettant d'éviter les obstacles, et peut même suggérer des trajets plus optimisés selon vos besoin et habitudes de vie, via l'application iRobot, compatible Android et iOS. Il peut également être commandé à la voix, puisqu'il peut fonctionner avec des assistants tels que Google Home et Alexa.

S'il est déjà particulièrement autonome, il est encore plus grâce à une batterie se rechargeant automatiquement lorsqu'il tombe à plat. Une fois remonté à bloc, il reprendra ses tâches exactement là où il les avaient laissées.