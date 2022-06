Le prix de la clé USB SanDisk Ultra Flair 256 Go diminue de plus de moitié

La SanDisk Ultra Flair 256 Go est un modèle compatible USB 3.0. On reconnait les périphériques compatibles au liseré bleu qu'ils arborent. Bien entendu vous pouvez tout à fait l'utiliser sur un port USB 2.0 classique et bénéficier d'une vitesse de lecture/transfert/écriture classique et tout à fait raisonnable.

Mais si vous passez sur un port USB 3.0 vous allez pouvoir constater des débits 15 fois plus élevés, vous faisant gagner un temps précieux. En plus de ça elle est entourée d'un revêtement en acier, sauf l'anse qui est en plastique. Ainsi elle peut supporter quelques petites chutes sans que vous vous souciiez de l'abîmer.

Enfin, vous aurez accès au logiciel SanDisk SecureAccess qui permet un cryptage AES 128 bits de vos fichiers et dossiers pour que personne d'autre que vous ne puisse y avoir accès.