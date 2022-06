Apple : L'iPhone 11 est en promo chez Amazon avant les soldes !

Tout le monde sait qu'Apple est parmi les meilleurs fabricants de smartphones depuis bien longtemps. La firme dirigée par Tim Cook a prouvé cela au fil des modèles et l'iPhone 11 n'a pas fait exception à cette règle. Si bien que depuis son lancement en 2019, cet exemplaire reste une valeur sûre qui saura convaincre les utilisateurs les plus exigeants. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir économiser une bonne centaine d'euros sur cette version.

Nous devons cette remise à Amazon qui s'occupera aussi de vous livrer gratuitement à domicile ainsi qu'en point retrait. Le paiement en quatre fois est lui aussi possible en déboursant 137,78 € par échéance (dont 2,25% de frais inclus). Notez que seul le coloris mauve est proposé à un tel prix. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans et les abonnés Prime recevront leur commande plus rapidement.