Amazon fait chuter le prix de ce PC gaming avec sa RTX 3070 !

Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). La dalle est protégée face aux reflets et une technologie permet même de réduire l'intensité de la lumière bleue. À l'intérieur de la bête, on retrouve un processeur Intel Core i5-11400H couplé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070. Ajoutez à cela 16 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD pour obtenir une configuration extrêmement solide. Vos jeux feront preuve d'une fluidité remarquable. Vous allez clairement vous régaler sur les dernières nouveautés.

L'Acer Nitro 5 profite même d'un système de refroidissement à deux ventilateurs pour réguler la température plus efficacement. Vous ne risquerez pas de rencontrer une surchauffe en pleine partie. Enfin, un clavier rétroéclairé RVB à quatre zones viendra illuminer vos touches. C'est un PC optimisé pour le jeu de très haut niveau.