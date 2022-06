Belle remise de prix sur la souris sans fil Logitech G502

Cette offre d'Amazon s'intéresse à donc à une souris gamer sans fil de Logitech, une marque de très grande réputation dans le domaine, avec la non moins réputée G502 Lightspeed. Une souris gamer d'exception propulsée par la technologie Wireless Lightspeed offrant une latence presque inexistante, qui n'a pas à rougir de ses consœurs filaires.

Elle propose par ailleurs des performances de haute volée notamment grâce à un capteur Hero 25K, offrant une précision exemplaire, sans lissage, filtrage ou accélération, pouvant aller jusqu'à 25 600 PPP. Elle se montre également hautement configurable grâce à 11 boutons programmables via Logitech G Hub, offrant une excellente polyvalence. Les boutons principaux disposent de leur côté d'un système de tension de bouton, permettant des clics précis.

Sa molette intègre deux formes interchangeables avec la pression d'un seul bouton : crantée et lisse, permettant une navigation extrêmement confortable et pouvant apporter un certain avantage en jeu.

Au-delà de ces éléments faisant de la G502 Lightspeed une souris d'exception dans sa catégorie, elle s'exhibe avec un design d'une classe folle. Enfin, la G502 Lightspeed a l'avantage de proposer un set de poids ajustable, permettant de l'adapter véritablement à tout type de joueuses et joueurs… à condition d'être droitier.