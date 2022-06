Avant les soldes, le Xiaomi Redmi Note 11 est à prix réduit chez Amazon !

Le mobile de la marque chinoise brille d'entrée de jeu par son écran AMOLED 6,43 pouces extrêmement lumineux. La dalle profite d'une définition 2400 x 1080 pixels pour un taux de rafraichissement à 90 Hz. Elle affichera tous vos contenus de la manière la plus fluide possible. Le téléphone embarque aussi un processeur Snapdragon 680 avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Le Redmi Note 11 n'est donc pas le téléphone le plus puissant du marché mais il se montrera à la hauteur sur les tâches basiques (naviguer sur internet, passer d'une application à une autre…).

Cependant, ce smartphone bénéficie d'un design ultra agréable puisqu'il se montre léger et facile à prendre en main. À cette ergonomie vient s'ajouter une autonomie impressionnante de plusieurs journées avec une seule charge. C'est bien simple, pour venir à bout de la batterie, vous devrez laisser le Xiaomi Redmi Note 11 tourner durant 34 heures sans discontinuer. On trouve difficile mieux en ce moment. Enfin, le module photo dorsal est assez limité puisqu'il ne pourra capturer que des clichés en Full HD.