La tablette Lenovo Smart Tab M10 HD et son Smart Dock à prix cassé ce lundi

Une tablette tactile qui devient un assistant connecté, c'est vraiment très pratique. Ainsi, lorsque vous voulez charger votre Smart Tab M10 HD, plutôt que de la laisser inutilisée sur un bureau ou une table de chevet, là elle peut servir à contrôler votre maison connectée, par exemple.

En prononçant le mot-clé Alexa, vous allez pouvoir interpeller la tablette et lui demander la météo, les informations, d'allumer la lumière, la TV, etc. La tablette en elle-même fait 10,1" de diagonale et fonctionne avec 4 Go de RAM et une mémoire eMPC de 64 Go.

Le dock quant à lui propose un son Dolby de très grande qualité avec des boutons physiques afin de régler le volume et/ou couper le micro. Ainsi vous pouvez désactiver Alexa et l'utiliser simplement comme interface de lecture de musique par exemple.

Rien ne vous empêche également de l'utiliser comme support afin de regarder des vidéos en profitant d'un son de très grande qualité. Les usages sont multiples, à vous de voir ce que vous souhaitez en faire !