Ce casque gamer de chez Logitech profite d'une belle promo !

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un casque gamer de Logitech, une marque de très haute réputation dans le domaine, avec notamment son iconique G432.

Celui-ci se distingue notamment grâce à ses transducteurs audio 50 mm qui promettent d'excellentes performances sonores pour transcender votre expérience en jeu et ailleurs. L'immersion est d'autant plus exacerbée grâce à la technologie DTS Headphone X 2.0 et du son Surround 7.1. Les oreillettes légères en similicuir sont également là pour améliorer encore l'expérience avec une réduction active particulièrement efficace du bruit.

Le microphone 6 mm à tige n'est pas en reste non plus et permettra à vos amis de vous entendre clairement, avec une captation minimale des sons parasites. Il est quoi qu'il en soit possible de le passer en sourdine grâce à la fonction Flip-up.

Les sons tant du casque que du micro peuvent être paramétrés à la volée grâce à une molette présente sur l'arrière de l'oreillette gauche, pour ajuster le volume sans mettre en pause votre session.

Casque filaire oblige, tout ceci est propulsé via un câble USB DAC ou un câble jack 3,5 mm. Outre le PC et le Mac, le G432 peut vous accompagner dans absolument toutes vos sessions de jeu, puisqu'il est également compatible avec les consoles Xbox, PlayStation et Nintendo Switch.

Pour ne rien gâcher, le G432 propose un design aussi élégant que confortable pour un port de tête agréable même durant de longues sessions, autant du côté des oreillettes que du bandeau qui assurera une assise toute en douceur sur le haut du crâne.