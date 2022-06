Idéale pour le télétravail, cette souris Logitech chute à moins de 50€

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à une souris sans fil de Logitech, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, et encore moins son célèbre modèle MX Anywhere 2S.

Les raisons derrière cette très solide et fondée réputation se trouvent notamment du côté des excellentes performances qu'elle promet grâce à un capteur laser jusqu'à 4000 dpi pouvant fonctionner sur virtuellement toutes les surfaces. La MX Anywhere 2S peut également compter sur une molette à défilement ultra-rapide pour apporter un confort supplémentaire et un énorme gain de temps en terme de productivité.

Pour assurer ces solides performances, cela passe par un dongle USB type A 4 broches ou par le Bluetooth, promettant un parfait fonctionnement jusqu'à 10 mètres pour une autonomie impressionnante de 70 jours.

La souris sans fil MX Anywhere 2S se montre par ailleurs hautement compatible sur les systèmes d'exploitation Windows, Mac et iPad, et peut être couplée à jusqu'à trois appareils l'utilisant, et ce simultanément par la simple pression d'un bouton. Il sera donc possible de dupliquer son travail d'un appareil à l'autre pour ne perdre ni temps ni productivité.

Tout cela est engoncé dans un gabarit tout de gris vêtu, particulièrement compact et élégant. La MX Anywhere 2S dispose par ailleurs de deux boutons supplémentaires sur le côté gauche de la souris. De fait, l'excellente souris de Logitech présente donc un design s'adressant malheureusement majoritairement aux droitiers.