La meilleure Box TV Android est enfin en promo, découvrez cette offre chez Amazon

Une fois connectée à votre TV, la NVIDIA Shield TV est prête à être prise en main. Sélectionnez votre programme favoris en un rien de temps grâce à votre Box TV et bénéficiez également, pour encore plus de spontanéité, d'un bouton dédié à l'accès direct à votre application Netflix. En plus, directement avec votre télécommande, vous pouvez également adapter la luminosité, la température, et bien d'autres paramètres pour adapter au mieux votre écran à chaque programme.

Plus encore, vous profitez de plusieurs app' installées nativement, telles que Netflix, avec un bouton directement disponible sur la télécommande, mais aussi YouTube, Amazon Prime Video, MyCanal ou encore Google Play. Et cela est fait pour vous en mettre plein la vue ! La NVIDIA Shield TV est équipée du puissant processeur NVIDIA Tegra X1 comportant 256 cœurs et épaulé par 2Go de RAM. Ces derniers sont tout simplement 25% plus rapide que la génération précédente, ce qui vous garantit une réactivité au top ! A vous les programmes en 4K et les belles soirées streaming depuis votre canapé, et la compatibilité Dolby Atmos est également un vrai plus.

Vous pouvez également, sous réserve de disposer d'un assistant vocal compatible, directement gérer votre Box NVIDIA Shield TV au son de votre voix. Pour une stabilité accrue, connectez-la via son port Ethernet à votre box, visionnez des programmes enregistrés grâce au port microSD inclus, et même si vous avez perdu votre télécommande entre deux coussins, retrouvez-là facilement grâce à une fonctionnalité de géolocalisation comprise. Alors, qu'attendez-vous pour adopter cette Box NVIDIA Shield TV à si bon prix ?