La Fire TV Stick est de retour à moins de 20€ chez Amazon !

Cet appareil vient se brancher sur le port HDMI de n'importe quel écran et peut se connecter à internet en Wi-Fi. Une fois l'installation relativement simple effectuée, à vous les milliers d'applications téléchargeables à volonté. YouTube, Prime Video, Netflix, Disney+ et bien d'autres seront de la partie. Vous pourrez ensuite profiter des films, séries et même de la TV en direct dans une définition Full HD. Quant aux services comme Amazon Music, Spotify ou encore Deezer, ils mettront à votre disposition des millions de musiques à écouter à volonté. Notez juste qu'un abonnement pourra être requis si vous n'avez pas de compte actif sur ces différentes plateformes.