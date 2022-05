Days of Play : toutes les manettes PS5 DualSense sont en promotion !

La PS5 est une console qui se fait encore trop rare. Les stocks arrivent au compte goutte et se font dévaliser dans les secondes qui suivent leur mise en ligne. Si on ne sait pas quand la situation se débloquera, il est rassurant de voir que les périphériques sont plus disponibles. Et en promo pour les Days of Play !

Jusqu'au 8 juin, vous pouvez bénéficier de réductions intéressantes sur les manettes DualSense de la PlayStation 5, et ce peu importe le coloris choisi. Par exemple la version blanche, classique, est celle dont le prix baisse le plus : seulement 54,99€ au lieu de 69,99€.