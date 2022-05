Le Processeur AMD Ryzen 9 5900X à prix très intéressant chez Amazon

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un processeur d'AMD, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle Ryzen 9 5900X. Il présente encore à l'heure actuelle une excellente fiche technique avec pas moins de 12 cœurs cadencés entre 3,7 et 4,8 Ghz ainsi que 24 threads. À noter que ce modèle est débridé de base, afin de profiter plus avant de son énorme potentiel sans aucune intervention nécessaire.

Une puissance de calcul proprement monstrueuse, qui fera tourner sans aucun mal les jeux les plus récents et à venir ou les applications les plus gourmandes, à condition que le reste de la configuration suive pour ne pas le tirer vers le bas. Il est toutefois possible de contrôler entièrement l'activité du processeur Ryzen 9 5900X grâce à l'utilitaire AMD Ryzen Master, comme ses performances, la température et la tension de ses coeurs, entre autres paramètres.

Il se montre par ailleurs particulièrement résistant, avec une température de fonctionnement maximale fixée à 90°, ainsi que de nombreuses protections lui assurant une grande longévité. À noter que cette offre d'Amazon propose une version boîte comprenant la solution de refroidissement AMD Wraith Stealth Cooler. Il faudra cependant envisager d'acquérir un autre modèle pour un meilleur refroidissement.

Outre ces caractéristiques redoutables, le processeur Ryzen 9 5900X se montre compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation comme Windows 10, RHEL ou encore Ubuntu. Il faut cependant disposer sur une carte-mère AMD Série 500 d'un socket AM4 afin d'accueillir la bête.