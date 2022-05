Le Chromebook Acer 15,6" voit son prix baisser drastiquement sur Amazon

Le Chromebook ACER CB315 est un ordinateur mesurant 49,8 x 6,5 x 31 cm pour seulement 1,63kg. Il peut donc facilement être emmené partout pour le travail et la prise de note. Comme nous l'avons mentionné, il fonctionne sous ChromeOS, un système d'exploitation très léger et rapide d'exécution.

Vous récupérer vos applications sur le Store Google, comme sur un smartphone. Et vous pouvez naviguer et les lancer soit avec le pavé tactile, soit en appuyant directement sur l'écran. L'installation se fait sur un disque eMMC de 64 Go. Cela peut sembler léger, mais les apps et l'OS ne prenant que très peu de place, c'est relativement conséquent. Et très rapide.

Il tourne avec un processeur Intel Celeron N4020 et 4 Go de RAM. Il faut bien que vous sachiez à quoi vous attendre avec les Chromebook en règle générale. Ce ne sont pas par exemple des machines faites pour jouer. Ils sont vraiment dédiés à la bureautique, un peu de multimédia avec les apps de streaming et c'est tout. Mais c'est amplement suffisant !