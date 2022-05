Vous ne trouverez pas cette carte mère MSI moins chère ailleurs !

Il faut dire que ces cartes mères imaginées par MSI possèdent des équipements de haute volée pour pouvoir encaisser les heures d'utilisation. Par exemple, un dissipateur thermique relativement large se charge de réguler la température et un support pour le watercooling est de la partie. On peut aussi souligner la présence d'un rétroéclairage RGB du plus bel effet. Bref, la MSI MPG B550 est une carte mère performante et très robuste. Une valeur sûre !