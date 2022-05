Un écran gaming Acer à moins de 200€ ? C'est possible en ce moment chez Amazon

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un écran PC gamer d'Acer, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, et encore moins sa branche gaming avec ici le Predator XB25. Celui-ci affiche une dalle IPS LCD rétroéclairée par LED de 24,5" FHD (1920x1080) dotée d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 165 Hz et d'un temps de réponse de 0,9 ms.

En plus de cette fiche technique idéale pour un usage gaming, le Predator XB25 est bardé de fonctionnalités pour un meilleur confort d'utilisation. Comptez notamment la technologie très prisée NVIDIA G-Sync, le support du HDR 400, ou encore de Dark Boost pour mieux définir les niveaux d'ombre.

Cet écran propose par ailleurs de nombreux réglages afin de le paramétrer selon ses besoins. Pour gagner du temps, il propose trois modes adaptés à différents usages, à savoir action, course et sports.

Côté connectique, le Predator XB25 est aussi bien équipé, avec un DisplayPort 1.2, deux ports HDMI 2.0 et un port USB 3.0. Il saura donc autant merveilleusement vous accompagner pour du jeu PC que du jeu sur consoles.

Enfin, le Predator XB25 affiche un design élégant et agressif, avec un écran qui a l'avantage d'être réglable et inclinable. Il lui faudra cependant un peu de place pour s'exprimer, avec des dimensions de 23,6 x 55,8 x 51,3 cm pour un poids de 5,3 kg.