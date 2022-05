Amazon continue de brader le prix de son Fire Stick TV

Cette version de l'accessoire phare du géant américain vous permettra de visionner vos contenus dans une définition Full HD. Plus puissant que le modèle précédent, ce Fire TV Stick propose aussi une fluidité exemplaire et un son home cinéma de grande qualité grâce à la technologie Dolby Atmos. L'immersion sera absolument garantie sur vos séries, vidéos et films préférés.