Cette camera Xiaomi Mi 360 (1080p) est aussi mini que son prix

La camera Xiaomi Mi 360 est un objet connecté dédié à la sécurité qui offre des performances tout à fait convaincantes pour son prix. Ce n'est certes pas un appareil professionnel, mais elle fera le job pour surveiller votre domicile de jour comme de nuit. En effet, ce modèle dispose d'une vision nocturne qui fonctionne bien même dans l'obscurité totale. Sa tête motorisée pivotant à l'horizontale sur 360° permet quant à elle de ne rien laisser passer.

Cette caméra au format compact (10.8 x 7.5 x 7.5 cm) affiche un design doux, moderne et épuré. Ses courbes rondes et son coloris blanc se fondent ainsi facilement dans le décor, sans gêner l'harmonie de votre intérieur ; d'autant que la caméra peut être posée sur un meuble comme fixée au mur à n'importe quel endroit souhaité. La Mi 360 filme et enregistre tout ce qui se passe dans une qualité Full HD de 1920 x 1080 pixels. Notez qu'elle est équipée de l'intelligence artificielle. L'appareil fonctionne en Wi-Fi, il est très facile à configurer et est doté d'un haut-parleur compatible avec l'assistant Google et Alexa.