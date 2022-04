J-5 avant les French Days et déjà une réduction sur le MacBook Air 2020 !

Si d'apparence le MacBook Air 2020 ressemble trait pour trait à ses prédécesseurs, la nouveauté la plus éclatante est à l'intérieur de la machine. En effet, ce portable intègre le tout dernier processeur Apple M1, une puce développée à 100% dans les laboratoires de la marque.

Le processeur d'Apple offre des performances stupéfiantes et bien plus importantes que celles délivrées à l'époque par les modèles équipés de processeurs Intel, jusqu'à 3,5 fois plus rapides d'ailleurs selon les dires du constructeur.

Ce nouveau processeur offre également des résultats stupéfiants sur le plan de l'autonomie. Le MacBook Air 2020 peut tenir sur une seule charge jusqu'à 18H avant d'avoir besoin d'être branché à une prise électrique. Idéal pour travailler ou consulter le web une journée entière en mobilité.

Le MacBook Air 2020 est un laptop toujours aussi léger et transportable, mais vous propose néanmoins un très bel écran de 13,3 pouces. Deux ports USB-C vous permettent de connecter vos périphériques et de recharger l'appareil. A l'avant une caméra FaceTime vous offre une qualité d'image satisfaisante pour vos appels vidéo.

Enfin, un MacBook Air ne serait rien sans macOS, son système d'exploitation simple et intuitif compatible avec les plus grands logiciels de bureautique ou de divertissement comme Office 365 ou la suite Adobe Creative Cloud. Apple intègre également des logiciels comme la suite bureautique iWork, Photos pour la gestion et les retouches de vos clichés ou encore iMovie pour monter vos films rapidement et simplement.