Switch OLED : Amazon fait de nouveau chuter le prix de la console Nintendo

La Switch OLED est la toute dernière version de la console hybride de Nintendo. Elle bénéficie donc de toutes les améliorations possibles, à savoir l'écran, le pied pour la maintenir debout, l'autonomie, le son, la mémoire et en bonus un coloris exclusif tout blanc. Et tout ça pour 310,50€ en ce moment chez Amazon.

C'est l'occasion ou jamais de se procurer cette console familiale disposant d'une vaste ludothèque comprenant des titres originaux propres à Nintendo, comme Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2, Kirby et le Monde Oublié, etc. Mais aussi des portages d'autres consoles et des titres des générations précédentes.