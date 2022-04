Une réduction de 30% vous attend sur la tablette Fire HD 10

Amazon a développé au fil des années son propre écosystème de produits. Il y a les liseuses Kindle, les box Fire TV, les caméras Blink, les assistants connectés Echo Dot/Show… Et les tablettes tactiles Fire HD. Et comme en ce moment le site il y a la braderie printanière, on retrouve tous ces produits à prix réduit et ce pendant encore quelques jours.

La Fire HD 10 existe en plusieurs déclinaisons. Il y a les versions 32 Go et 64 Go, avec ou sans publicités. Si vous prenez la version avec pub, vous allez payer moins cher et en contrepartie vous aurez des pubs qui apparaissent à l'écran lorsque celui-ci est verrouillé ou en veille. La version 32 Go avec pub passe aujourd'hui de 149,99€ à 104,99€. Comptez 15€ de plus pour la version sans pub. Et la version 64 Go est à 159,99€ sans pub, 144,99€ avec. À vous de choisir !