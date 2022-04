Le clavier Logitech sans fil pour Mac profite d'une belle promotion

Si vous utilisez un Mac portable, vous souhaitez peut-être brancher votre laptop sur un écran externe et vous passer du clavier intégré pour un modèle plus complet et plus ergonomique. Logitech a la solution pour vous avec le clavier K380, un accessoire étonnant par son design extrêmement fin et minimaliste. Les touches rondes, adaptées à la forme de vos doigts, offrent un encombrement réduit et toutes les touches de commandes Apple sont présentes pour récupérer vos raccourcis clavier et produire vos contenus rapidement.

Depuis plusieurs années, les iPhone et iPad peuvent également se connecter à un clavier pour éviter les longues frappes au clavier tactile. Ce Logitech K380 propose une commande Easy-Switch qui vous permet de passer d'un appareil à l'autre en quelques secondes. Frappez votre texte sur Mac, puis lancez un message sur votre iPhone, répondez à un mail sur votre iPad et revenez à votre Mac sans jamais lever les mains de votre clavier Logitech.

Enfin l'autonomie du clavier est de deux ans grâce aux deux piles alcalines AAA incluses avec le clavier. Un bouton sur le côté gauche de l'accessoire vous permet de le couper pour gagner encore plus d'énergie et économiser de l'argent sur le cout de vos piles électriques.