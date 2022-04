Vente flash : Amazon baisse le prix de cette souris sans fil Logitech

La Logitech G502 Lightspeed se connecte en sans fil grâce au dongle USB présent sous son socle. Elle fonctionne avec une batterie qui offre une autonomie oscillant entre 48 et 60h selon votre utilisation. Vous pouvez régler la sensibilité des DPI et aller jusqu'à 16 000 pour des mouvements d'une très grande vitesse.

On note la présence d'un bouton très utile, le "sniper" juste sous le pouce. En appuyant dessus, la sensibilité est temporairement réduite afin de pouvoir viser avec justesse. Et lorsque vous le relâcher, elle revient à la normale.

Les 11 boutons sont entièrement paramétrables via le logiciel G Hub qui sert également à mettre à jour le firmware de la souris et bien d'autres choses. Lorsqu'elle n'a plus de batterie, vous pouvez la brancher en USB afin de continuer à l'utiliser pendant qu'elle se charge.