Amazon brade le prix de cette carte mémoire SanDisk 512Go

SanDisk est une référence incontournable dans le monde de la carte mémoire. L'Extreme Pro 512 Go style UHS-I fait partie des appareils les plus puissants et les plus performants de sa catégorie.

Que vous soyez amateur ou professionnel, cette carte mémoire de catégories U3 et V30 pourra parfaitement convenir aux activités à forte intensité comme les réalisations de vidéos UHD 4K. Efficace et réactive, la vitesse de capture de cette carte mémoire SDXC SanDisk peut ainsi aller jusqu'à 90 Mo/s tandis que sa vitesse de transfert est capable d'atteindre jusqu'à 170 Mo/s.

Résistante aux chocs, aux très hautes et très basses températures, aux rayons X ainsi qu'à l'humidité, ce petit bijou ne vous laissera pas tomber : sa robustesse lui garantit en effet une belle durabilité.