Switch OLED : Amazon fait chuter le prix de la console Nintendo

La Nintendo Switch OLED reste la même console tant aimée des fans de Nintendo mais aussi du grand public et des enfants, mais le constructeur japonais a amélioré quelques éléments pour rendre l'expérience de jeu encore meilleure en mobilité.

Premier changement visible à l'œil nu : son écran qui passe à la technologie OLED. Les noirs sont plus profonds et les couleurs sont plus contrastées pour un rendu visuel des plus chatoyants. Nintendo a également profité de ce changement de dalle pour augmenter la surface d'affichage qui passe à 7 pouces, grâce entre autres à la disparition des bordures autour de l'écran.

Le pied a également été revu et élargi. Il prend désormais plus de place et est bien plus stable et moins sensible à la casse que ne l'était le petit support fragile de la Switch première du nom. Il est ainsi possible de le déplier à l'infini sans risquer de l'endommager, pour jouer avec vos proches dans le train, la voiture ou même dans la rue.

Pour le reste la Nintendo Switch OLED ne change pas un concept gagnant et propose toujours une expérience à la fois mobile et à domicile grâce au dock qui permet de la brancher rapidement sur la télévision. Un port Ethernet fait d'ailleurs son apparition sur cette nouvelle version pour des débits encore plus rapides et une connexion stable aux serveurs Nintendo.

La Nintendo Switch reste la machine préférée de bon nombre de joueurs et vous permet de profiter des derniers opus de Mario, Mario Kart, Pokemon, Zelda ou encore Animal Crossing mais aussi du futur The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, des titres qui frisent la perfection ou presque et disponibles uniquement sur cette machine.