Vente flash Amazon : Top 10 des meilleures offres ce lundi !

Qui dit clavier dit forcément souris, c'est donc le moment de refaire votre setup on craquant pour cette petite souris sans fil, signée elle aussi Logitech : le modèle M330 Silent Plus . Elle fonctionne avec un nano récepteur USB 2,4 GHz et un capteur optique de 1000 ppp.

Elle utilise une pile pour fonctionner, qui lui garantie une durée de vie de 2 ans. Comme son nom l'indique elle est particulièrement silencieuse, a une portée de 10 mètres et fonctionne aussi bien sur PC, Mac et Chromebook. Elle est dotée de six boutons personnalisables lorsque vous passez par le logiciel compagnon.