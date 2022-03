En promo, le casque SteelSeries Arctis 7P+ est 60€ moins cher sur Amazon

Avec le P7+ Wireless, SteelSeries propose un très beau casque aux finitions léchées pour les joueurs, principalement PlayStation 4 et 5. Il fonctionne avec un dongle USB-C à brancher sur la manette. À noter que celui-ci est aussi compatible avec le port de la Switch. Et bien entendu sur PC en sans fil classique.

C'est sur ce dernier et sur PS5 qu'il est plus intéressant à utiliser car sur le premier il utilise le logiciel Sonar pour une plus grande personnalisation. Et sur PS5 bien entendu car il prend en charge l'audio 3D Tempest. Il propose ainsi un rendu inégalable dans les oreilles, et ce n'est qu'une de ses nombreuses qualités.

Il est actuellement en promotion sur Amazon et vous pouvez vous le procurer pour 139,99€ au lieu de 199,99€ .