Moins de 60€ pour ce casque gaming sans fil Turtle Beach

Le casque ne sert pas qu'à écouter vos jeux, mais également à communiquer avec vos coéquipiers lorsque vous jouez en ligne. Pour ça, il est équipé d'un micro à bascule Gen 2 qui rend votre voix de façon claire afin qu'elle soit le plus agréable possible pour vos team mates. Et si vous ne vous en servez pas, vous pouvez très bien le faire basculer et ainsi ne plus l'avoir dans votre champ de vision.

D'ailleurs le casque est également équipé de boutons de contrôler sur les écouteurs. Là vous allez pouvoir l'allumer/l'éteindre, changer le volume, lancer l'appairage, changer de mode d'écoute, etc. C'est là aussi que vous allez le brancher en USB-C pour le recharger si besoin. Sachez qu'une charge complète vous offre une autonomie de 15h, donc largement de quoi enchaîner les parties sur votre Xbox.