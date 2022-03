Rarement en promotion, la Nintendo Switch OLED est moins cher sur Amazon

La Nintendo Switch OLED c'est l'assurance d'avoir une console qui va plaire à tout le monde. Avec ses licences historiques comme Mario, The Legend of Zelda, Kirby, Yoshi et bien d'autres, les plus jeunes comme les autres vont pouvoir s'amuser. Il y a en plus de nombreux jeux disponibles sur l'eShop, issus d'autres consoles et d'autres générations afin de contenter tout le monde.

La Switch OLED possède donc un plus bel écran, mais ce n'est pas tout. Elle a également un socle plus stable pour être posée sur une table lorsqu'on joue en mode nomade. Et il y a un port Ethernet afin de brancher un câble pour une connexion elle aussi plus stable. Également, la console bénéficie de l'amélioration de l'autonomie avec une batterie de 9h. C'est un chiffre à titre indicatif car en fonction du jeu et de la puissance demandée, il peut varier.

La Nintendo Switch OLED est une console polyvalente. Avec son deck branché à la TV en HDMI vous pouvez y jouer comme une console classique. Il est possible de sortir la partie écran du deck et d'y jouer comme une console portable. Enfin, vous pouvez détacher les joy-cons de l'écran, poser ce dernier sur une table et jouer en mode mini-console et ainsi partager l'expérience avec vos amis et votre famille.