Le processeur AMD Ryzen 7 5700G à moins de 300€ chez Cdiscount

Cette offre de Cdiscount s'intéresse donc à un processeur d'AMD, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle Ryzen 7 5700G. Un véritable bolide en procédé de gravure 7 nm qui peut compter sur 8 cœurs Zen 3 cadencés jusqu'à 4,6 Ghz et 16 threads, avec 20 Mo de cache total. Pour profiter du monstre, il faudra toutefois être équipé d'une carte mère disposant d'un socket AM4. Les cartes mères AMD 500 sont parfaites pour ce rôle, mais certains modèles AMD 400 peuvent également accueillir le processeur, à condition d'en mettre à jour le BIOS.

Avec une telle puissance, les jeux récents ou les logiciels les plus gourmands ne risquent pas de le faire flancher ! Il est également possible pour certains usages de se passer d'une carte graphique grâce à Vega. S'il vous faut plus de puissance, le Ryzen 7 5700G s'accompagne de différentes technologies permettant de booster encore la bête, comme Precision Boost 2 ou encore Precision Boost Overdrive. Il est également possible de gérer à tout instant l'activité du processeur grâce à Ryzen Master et AMD StoreMI.

Si l'installation d'un solide ventirad est nécessaire pour refroidir les ardeurs de ce monstre, cette offre de Cdiscount inclut également l'AMD Wraith Stealth. Cela permettra en attendant mieux de disposer d'une solution de refroidissement relativement efficace et silencieuse. À noter que l'enveloppe thermique du Ryzen 7 5700G s'élève à 65W.