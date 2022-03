La souris sans fil ultracompacte Microsoft Mouse 3600 chute de prix

La Mouse 3600 de chez Microsoft est tout ce qu'il y a de plus simple. Il s'agit d'une souris Bluetooth au format mini qui fonctionne avec une pile. Elle n'est dotée que de trois boutons : le clic gauche, droit et la molette sur laquelle il est possible de cliquer également. Elle va à l'essentiel et elle le fait bien. Donc si vous cherchez à compléter un PC portable de petite taille, c'est l'accessoire idéal.

Petite, elle l'est aussi par son prix : seulement 20,99€ pour un périphérique estampillé Microsoft , on a rarement vu mieux. Vous pouvez choisir entre les trois coloris : bleu, noir ou rouge. Mais sachez que seule la noire est à ce prix. Pour les autres, il faudra rajouter quelques euros supplémentaire.