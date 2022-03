La Nintendo Switch OLED est 40€ moins cher chez Amazon !

La Nintendo Switch est la console conviviale par excellence. Avec son utilisation hybride, ses manettes adaptées à toutes les tailles de main et ses jeux pour toute la famille, c'est réellement la console qui parle à toutes les générations. On retrouve des titres classiques, comme Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing, bientôt Switch Sports, Splatoon 3… Les joueurs les plus aguerris peuvent se frotter à The Legend of the Wild Breath of the Wild, inégalé depuis sa sortie, Metroid Dread, Donkey Kong, etc.

Il y a également de nombreux titres issus d'autres consoles ou de générations précédentes qui font leur apparition sur l'eShop de la console. Et si vous vous abonnez au Nintendo Switch Online, vous allez pouvoir accéder à des jeux rétro, Nes et Super Nes. Il existe même une formule pour jouer à des jeux de Nintendo 64 ! À vous donc les joies du catalogue Nintendo toutes générations confondues avec la Nintendo Switch.

Vous pouvez y jouer aussi bien sur la télé qu'en mode portable avec les manettes, les joy-cons, attachés à la console. Mais vous pouvez aussi la poser sur une table, détacher les joy-cons, en prêter un à quelqu'un d'autre et jouer en multi sur l'écran OLED de la console.