Ultra-compact, le disque dur externe WD Elements 4To tombe à 88€

Ce périphérique de stockage viendra se connecter en USB 3.0 (et rétrocompatible USB 2.0) à tous vos appareils. Il vous permettra de bénéficier d'une mémoire de 4 To pour accueillir vos fichiers les plus imposants. Logiciels gourmands en ressources, jeux vidéo et bien plus encore y trouveront une place de choix. Les taux de transferts feront preuve d'une rapidité constante afin de sauvegarder efficacement vos données personnelles. De plus, libérer de l'espace sur un ordinateur améliore durablement les performances de ce dernier.